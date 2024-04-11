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Наводнения в России ,  
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Власти Кургана опубликовали карту зон возможного затопления

Власти Кургана опубликовали карту зон возможного затопления
Сюжет
Наводнения в России

Фото: kurgan-city.ru
Фото: kurgan-city.ru
Фото: kurgan-city.ru
Фото: kurgan-city.ru
Фото: kurgan-city.ru
Фото: kurgan-city.ru

Управление МЧС по Курганской области опубликовало карту районов областного центра и региона, которые могут оказаться в зоне затопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.

Под угрозой затопления оказались:

  • более 20 жилых микрорайонов;
  • более десяти отдельных улиц;
  • две железнодорожные станции;
  • более 100 садовых товариществ;
  • более 30 жилых комплексов;
  • один аэропорт;
  • более 40 гаражных кооперативов.

Наводнение также угрожает семи автодорожным мостам и одному железнодорожному.

Наибольший ущерб власти ожидают от выхода из берегов реки Тобола, подтопление также грозит районам вдоль реки Черной (верхний приток Тобола).

Уровень воды в реке в Курганской области достиг «неблагоприятной» отметки
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Из-за угрозы паводков в Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС, власти призвали к эвакуации жителей населенных пунктов вдоль Тобола. По данным на 10 апреля, в регионе вывезли в безопасное место 4,5 тыс. человек.

Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что, если в Тоболе уровень воды достигнет 14 м, необходимо будет эвакуировать около 280 тыс. человек. 11 апреля уровень воды в реке в районе села Звериноголовского достиг «неблагоприятной» отметки 10 м.

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Теги
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