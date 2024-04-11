Власти Кургана опубликовали карту зон возможного затопления

Фото: kurgan-city.ru Фото: kurgan-city.ru

Управление МЧС по Курганской области опубликовало карту районов областного центра и региона, которые могут оказаться в зоне затопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана.

Под угрозой затопления оказались:

более 20 жилых микрорайонов;

более десяти отдельных улиц;

две железнодорожные станции;

более 100 садовых товариществ;

более 30 жилых комплексов;

один аэропорт;

более 40 гаражных кооперативов.

Наводнение также угрожает семи автодорожным мостам и одному железнодорожному.

Наибольший ущерб власти ожидают от выхода из берегов реки Тобола, подтопление также грозит районам вдоль реки Черной (верхний приток Тобола).

Из-за угрозы паводков в Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС, власти призвали к эвакуации жителей населенных пунктов вдоль Тобола. По данным на 10 апреля, в регионе вывезли в безопасное место 4,5 тыс. человек.

Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что, если в Тоболе уровень воды достигнет 14 м, необходимо будет эвакуировать около 280 тыс. человек. 11 апреля уровень воды в реке в районе села Звериноголовского достиг «неблагоприятной» отметки 10 м.