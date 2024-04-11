Путин: нужно заранее готовиться к восстановлению жилья в затопленных регионах

Путин призвал готовиться к восстановлению жилья в затопленных регионах

Фото: Мария Лисицына / РБК

Необходимо заранее готовиться к восстановлению жилых домов и инфраструктуры в затопленных областях, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь, заранее», — заявил Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

Доклады президенту предоставили губернаторы областей, где фиксируют подтопления, и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Путин также отметил, что каждый день связывается с главами регионов, пострадавших от наводнения. Ситуация с паводком меняется ежечасно, подчеркнул Путин.

Несколько российских регионов в начале апреля столкнулись в паводком. Наиболее сложная обстановка с затоплением зафиксирована в Оренбургской области. 5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от затопления. В некоторых районах города объявили эвакуацию, на данный момент в Орске подтоплено почти 6 тыс. домов. 9 апреля мэр города заявил о прохождении пика паводка.

В Тюменской области из-за угрозы наводнения ввели режим ЧС. Регион готовится к паводку, пик которого прогнозируют на 23–25 апреля. Режим ЧС регионального значения также действует в Курганской области, в регионе объявили превентивную эвакуацию.

Для ликвидации последствий наводнения в регионах правительство по поручению президента создало специальную комиссию. Ее возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

10 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация с паводками в стране «весьма и весьма напряженная».