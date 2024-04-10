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Наводнения в России ,  
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В Кремле назвали неблагоприятным прогноз ситуации с паводками

Песков назвал неблагоприятным прогноз ситуации с паводками в регионах России
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Прогноз ситуации с паводками в российских регионах неблагоприятный, уровень воды продолжает расти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Ситуация весьма и весьма напряженная, которая требует, конечно, самых энергичных усилий от представителей власти всех уровней для оказания помощи людям», — сказал Песков. Он отметил, что МЧС каждый день выдает много прогнозов развития ситуации с наводнениями.

Данных о том, посетит ли президент Владимир Путин регионы, пострадавшие от паводков, пока нет, добавил Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства «на месте постоянно получает информацию, координирует работу всех ветвей власти».

Глава МЧС объяснил сильные паводки в этом году
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Набережная реки Урал в Оренбурге

С сильными паводками в начале апреля столкнулся ряд российских регионов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения. В регионе подтоплено свыше 10 тыс. жилых домов и 12 тыс. приусадебных участков, жителей эвакуируют.

В Оренбурге превышены «все самые опасные отметки» уровня воды в реке Урал — он поднялся до 996 см. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Орске, где прорвало дамбу. Уровень воды в Урале возле города составляет 899 см.

Режим ЧС также ввели в Тюменской области. МЧС предупредило об угрозе подтопления региона из-за растущего уровня воды в реках Тобол и Ишим и призвало жителей заранее эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды.

Кроме того, режим ЧС регионального значения действует в Курганской области. Только в селе Звериноголовское уровень воды поднялся до 912 см. В зонах возможного затопления объявили превентивную эвакуацию.

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Дмитрий Песков паводки наводнения
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политик, президент России
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