«Роскосмос» показал снимки наводнения в Оренбургской области из космоса

Паводковая ситуация начинает стабилизироваться, и уровень воды снижается, считают в «Роскосмосе». Правительство Оренбургской области сообщало о продолжении разрушения дамбы в Орске и эвакуации населения

Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

В Орске подтоплены все садовые некоммерческие товарищества западнее и юго-восточнее Старого города, а также затоплены дороги, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» со ссылкой на данные спутникового мониторинга.

Снимки были сделаны с аппаратов «Канопус-В» и «Метеор-М».

По данным «Роскосмоса», в селе Краснохолм Оренбургской области подтопило около 906 дворовых территорий и 41 дом.

«Максимальный уровень воды достигал 510 см. Паводковая ситуация начинает стабилизироваться, и уровень воды снижается», — заявили в «Роскосмосе».





4 апреля в Оренбургской области был объявлен режим ЧС из-за паводков, на следующий день в Орске произошел прорыв дамбы. По состоянию на утро 8 апреля в Оренбурге уровень воды в реке Урал достиг 872 см, при этом опасной считается отметка 930 см. Режиму ЧС придали федеральный статус.

По данным правительства Оренбургской области, разрушение дамбы в Орске продолжается, к утру 8 апреля было затоплено свыше 6 тыс. домов, проходит эвакуация населения.