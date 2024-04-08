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Потоп в Орске ,  
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«Роскосмос» показал снимки наводнения в Оренбургской области из космоса

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки наводнения в Оренбургской области
Сюжет
Потоп в Орске
Паводковая ситуация начинает стабилизироваться, и уровень воды снижается, считают в «Роскосмосе». Правительство Оренбургской области сообщало о продолжении разрушения дамбы в Орске и эвакуации населения

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

В Орске подтоплены все садовые некоммерческие товарищества западнее и юго-восточнее Старого города, а также затоплены дороги, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» со ссылкой на данные спутникового мониторинга.

Снимки были сделаны с аппаратов «Канопус-В» и «Метеор-М».

По данным «Роскосмоса», в селе Краснохолм Оренбургской области подтопило около 906 дворовых территорий и 41 дом.

«Максимальный уровень воды достигал 510 см. Паводковая ситуация начинает стабилизироваться, и уровень воды снижается», — заявили в «Роскосмосе».

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Фото:Мария Лисицына / РБК

4 апреля в Оренбургской области был объявлен режим ЧС из-за паводков, на следующий день в Орске произошел прорыв дамбы. По состоянию на утро 8 апреля в Оренбурге уровень воды в реке Урал достиг 872 см, при этом опасной считается отметка 930 см. Режиму ЧС придали федеральный статус.

По данным правительства Оренбургской области, разрушение дамбы в Орске продолжается, к утру 8 апреля было затоплено свыше 6 тыс. домов, проходит эвакуация населения.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Роскосмос Оренбургская область наводнение паводки
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