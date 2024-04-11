В МИДе сочли необратимым настрой США разместить ракеты в АТР

Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Планы США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) носят необратимый настрой. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который Соединенными Штатами создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась Договором о запрете ракет средней и меньшей дальности. Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом», — сказал Рябков.

Он предупредил, что Россия ответит на размещение ракет средней дальности в АТР. Рябков допустил, что Кремль пересмотрит подход к одностороннему мораторию на развертывание подобных систем.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в декабре 1987 года. Соглашение носило бессрочный характер.

По договору стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности, а также все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Производство, испытания и развертывание такого вида оружия были запрещены.

В августе 2019 года Вашингтон вышел из договора. В США заявили, что у России появились ракеты 9М729 с радиусом поражения более 500 км, нарушающие этот договор. Российские власти тогда настаивали, что 9М729 не нарушают условия ДРСМД, и предъявляли США ответные претензии по поводу установок Мk-41, размещаемых в Румынии.

Путин позже сообщил, что Россия взяла на себя обязательства не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Он предложил США и НАТО принять аналогичные меры. Однако Вашингтон и Брюссель сочли идею несерьезной и отвергли.