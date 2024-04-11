 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД допустил возможность пересмотра Россией моратория на ракеты

Рябков из МИДа: Россия может пересмотреть мораторий на ракеты средней дальности
Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве
Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, США намерены разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и Россия будет на это отвечать. «Одним из элементов такого противодействия будет, несомненно, пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году президентом [России Владимиром] Путиным одностороннего моратория на развертывание подобных систем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Аналогичная реакция Москвы последует на размещение США ракет средней и меньшей дальности в любом регионе, в том числе на американском острове Гуам, сказал Рябков. «Если американские военные планировщики сочтут, что Гуам для них более удобен, соответственно, это будет неотложным и абсолютно понятным образом оцениваться, анализироваться, из этого будут делаться выводы и в Москве, и в Пекине, и в других столицах», — заявил он.

В октябре 2023 года Рябков отмечал отсутствие оснований для сохранения этого моратория из-за планов США разместить в Европе и АТР средства, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В тот момент российская сторона не приняла практических решений на этот счет, говорил замглавы МИДа.

В 1987 году лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали ДРСМД, который в том числе подразумевает отказ от их производства и испытания.

Материал дополняется.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия МИД Сергей Рябков ракеты мораторий
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Для госпитализации москвича весом в 300 кг привлекли МЧС. Видео Общество, 15:11
В АТОР сообщили об отказе Турции выпустить россиян с турами в Мексику Политика, 15:04
«Дом.РФ» выявил предпочтения арендаторов при выборе жилья в Москве Недвижимость, 14:51
Китай ввел санкции против двух компаний из США из-за Тайваня Политика, 14:51
НКР подтвердило кредитный рейтинг «ЭР-Телекома» A-.ru Кредитные рейтинги, 14:41
Российский производитель БАДов сообщил о росте выручки на 12% Отрасли, 14:40
Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности Политика, 14:40
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Жители Орска показали, как выглядят их дома после наводнения. Видео Общество, 14:39
Следователи нашли тайник задержанного за нападение на полицейских Общество, 14:39
Один человек пострадал при атаке дронов на белгородское село Вознесеновка Политика, 14:38
Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества Общество, 14:32
Крупнейший производитель вина перешел в собственность государства Бизнес, 14:31
Мужчина угнал в центре Москвы трактор с прицепом и уехал в Бутово Общество, 14:28
Золото уже ждут в Дубае: как цифровые активы помогут с платежами за рубеж Pro, 14:26