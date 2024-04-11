МИД допустил возможность пересмотра Россией моратория на ракеты

Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, США намерены разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и Россия будет на это отвечать. «Одним из элементов такого противодействия будет, несомненно, пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году президентом [России Владимиром] Путиным одностороннего моратория на развертывание подобных систем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Аналогичная реакция Москвы последует на размещение США ракет средней и меньшей дальности в любом регионе, в том числе на американском острове Гуам, сказал Рябков. «Если американские военные планировщики сочтут, что Гуам для них более удобен, соответственно, это будет неотложным и абсолютно понятным образом оцениваться, анализироваться, из этого будут делаться выводы и в Москве, и в Пекине, и в других столицах», — заявил он.

В октябре 2023 года Рябков отмечал отсутствие оснований для сохранения этого моратория из-за планов США разместить в Европе и АТР средства, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В тот момент российская сторона не приняла практических решений на этот счет, говорил замглавы МИДа.

В 1987 году лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали ДРСМД, который в том числе подразумевает отказ от их производства и испытания.

Материал дополняется.