Курганский губернатор предупредил о массиве воды, идущем к Кургану

Шумков предупредил о большом массиве, идущем по течению Тобола к Кургану

Уровень воды в реке Тобол в Звериноголовском округе достиг 980 см, а в Кургане — 375 см. Эта разница массива воды идет по течению к Кургану, предупредил губернатор. В связи с паводками в регионе введен режим ЧС и идет эвакуация

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По течению реки Тобол идет большой массив воды, образующийся из-за перепада уровня воды в Звериноголовском округе и Кургане, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в телеграм-канале.

«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 [см], а в Кургане 375 [см]», — написал Шумков.

Он объяснил, что эта разница массива воды идет по течению, и сбросы с водохранилищ не прекращаются.

Расстояние между Звериноголовском и Курганом около 120 км. В Звериноголовском округе ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды почти достиг 1000 см. Местных жителей начали эвакуировать в пункты временного размещения. На дамбе в Кургане идут работы по укреплению берега Тобола.

8 апреля Шумков призвал к немедленной эвакуации из-за паводка во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол. В Курганской области также ввели режим ЧС. По прогнозам специалистов, уровень воды в Тоболе поднимется до 11 м. По данным на 10 апреля, в регионе уже суммарно эвакуированы 4,5 тыс. человек.

Если уровень воды в Тоболе достигнет 14 м, то должны будут эвакуироваться порядка 280 тыс. человек, если 9 м, то число эвакуированных составит 17,8 тыс. человек, объяснял губернатор. Пик паводка придется на 13 апреля, прогнозировал Шумков.