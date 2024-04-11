 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Курганский губернатор предупредил о массиве воды, идущем к Кургану

Шумков предупредил о большом массиве, идущем по течению Тобола к Кургану
Сюжет
Наводнения в России
Уровень воды в реке Тобол в Звериноголовском округе достиг 980 см, а в Кургане — 375 см. Эта разница массива воды идет по течению к Кургану, предупредил губернатор. В связи с паводками в регионе введен режим ЧС и идет эвакуация
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По течению реки Тобол идет большой массив воды, образующийся из-за перепада уровня воды в Звериноголовском округе и Кургане, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в телеграм-канале.

«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 [см], а в Кургане 375 [см]», — написал Шумков.

Он объяснил, что эта разница массива воды идет по течению, и сбросы с водохранилищ не прекращаются.

Власти назвали фейком данные о прорыве дамбы в Кургане
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Расстояние между Звериноголовском и Курганом около 120 км. В Звериноголовском округе ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды почти достиг 1000 см. Местных жителей начали эвакуировать в пункты временного размещения. На дамбе в Кургане идут работы по укреплению берега Тобола.

8 апреля Шумков призвал к немедленной эвакуации из-за паводка во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол. В Курганской области также ввели режим ЧС. По прогнозам специалистов, уровень воды в Тоболе поднимется до 11 м. По данным на 10 апреля, в регионе уже суммарно эвакуированы 4,5 тыс. человек.

Если уровень воды в Тоболе достигнет 14 м, то должны будут эвакуироваться порядка 280 тыс. человек, если 9 м, то число эвакуированных составит 17,8 тыс. человек, объяснял губернатор. Пик паводка придется на 13 апреля, прогнозировал Шумков.

Курганский губернатор предупредил о массиве воды, идущем к Кургану
Курганский губернатор предупредил о массиве воды, идущем к Кургану

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Курганская область Вадим Шумков паводки затопления
Материалы по теме
В части Курганской области запретили продажу алкоголя
Общество
Курганский губернатор предупредил об эвакуации до 280 тыс. человек
Общество
Курганский губернатор показал кадры строительства дамбы на фоне паводков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Зеленский сообщил о планах разрушить Крымский мост до конца года Политика, 00:59
Курганский губернатор предупредил о массиве воды, идущем к Кургану Общество, 00:57
В Брянской области сбили украинский беспилотник Политика, 00:30
Минфин снова предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк Общество, 00:17
«Ариант» заявил о нарушениях при рассмотрении судом иска о национализации Бизнес, 00:00
«Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 10 апр, 23:58
Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его детей Политика, 10 апр, 23:56
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В Одессе прогремел взрыв Политика, 10 апр, 23:54
В двух регионах России объявили угрозу атаки дронов Политика, 10 апр, 23:26
В Пентагоне заявили о желании «проучить» Россию из-за Крыма Политика, 10 апр, 23:24
Премьер Молдавии призвал не паниковать из-за весеннего призыва в армию Политика, 10 апр, 23:16
В Филадельфии произошла стрельба на мусульманском празднике Общество, 10 апр, 22:46
Зачем США и Япония решили трансформировать свой военный альянс Политика, 10 апр, 22:37
В Подмосковье начали проверку из-за девочек, избитых на детской площадке Общество, 10 апр, 22:31