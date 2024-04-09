Курганский губернатор призвал жителей Звериноголовского эвакуироваться

Движение по дороге на подъезде к селу Звериноголовское в Курганской области перекрыли из-за паводка. По словам главы региона, уровень воды в селе превысил 7 м и продолжает расти. Он призвал жителей немедленно эвакуироваться

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Уровень воды в селе Звериноголовское на юге Курганской области уже превысил 7 м и продолжает расти, жителям необходимо срочно эвакуироваться, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вадим Шумков.

«Звериноголовское: на 10:00 уровень воды уже 735 см, плюс 74 см за два часа. Уровень отметки воды с поста Введенское в 12 км от границы с Казахстаном уже 10 м 75 см. Перепад со Звериноголовским округом, расположенным на границе, составляет более 3 м, сам пост затоплен. Вся эта вода идет вверх по течению», — рассказал глава региона.

Ранее администрация Звериноголовского округа сообщила, что через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское начался перелив паводковых вод, движение там перекрыли для транспорта и пешеходов.

«В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное — перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов», — говорится в сообщении.

Как следует из данных сервиса «Яндекс Карты», из села Звериноголовское есть три выезда, один из них — по мосту через реку Тобол. Именно эта дорога ведет в сторону села Прорывное, где и начался перелив паводковых вод.

В Курганской области действует режим ЧС регионального значения. В зонах возможного затопления объявили превентивную эвакуацию. Губернатор региона Вадим Шумков ранее предупреждал, что вода может дойти до Кургана уже 10 апреля, а пик паводка придется на 13 апреля.

Уровень воды в Тоболе может достигнуть 11 м. В зоне риска находятся Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. «Далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдет на Курган и затем — на Белозерский муниципальный округ», — уточнял глава региона.