Роскомнадзор предупредил Duolingo о запрете пропаганды ЛГБТ в России

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Роскомнадзор направил сервису для изучения иностранных языков Duolingo предупреждение о запрете пропаганды ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено) в России, сообщили РБК в пресс-службе надзорного органа.

Ведомство уточнило, что направило сервису письмо с предупреждением «о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды». Ответ Роскомнадзор пока не получил.

В феврале ведомство начало проверку Duolingo на ЛГБТ-пропаганду, поскольку в предлагаемых в ходе обучения фразах упоминаются геи и лесбиянки. По данным журналистки Ксении Собчак, в Роскомнадзор с просьбой проверить сервис обратилась Сибирская правозащитная группа «Радетель», с которой связались «обеспокоенные родители» из Уфы. В Роскомнадзоре тогда уточнили РБК, что это обращение к ним не поступало.

В России пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола запрещена для лиц всех возрастов с конца 2022 года, до этого запрет касался только несовершеннолетних. Спустя год после введения запрета Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским.