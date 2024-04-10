 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Роскомнадзор предупредил Duolingo о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Duolingo получил предупреждение от Роскомнадзора о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Роскомнадзор направил сервису для изучения иностранных языков Duolingo предупреждение о запрете пропаганды ЛГБТ (признано экстремистским движением и запрещено) в России, сообщили РБК в пресс-службе надзорного органа.

Ведомство уточнило, что направило сервису письмо с предупреждением «о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды». Ответ Роскомнадзор пока не получил.

В Грузии запланировали внести законопроект о ЛГБТ-пропаганде
Политика
Фото:Zurab Kurtsikidze / ЕРА / ТАСС

В феврале ведомство начало проверку Duolingo на ЛГБТ-пропаганду, поскольку в предлагаемых в ходе обучения фразах упоминаются геи и лесбиянки. По данным журналистки Ксении Собчак, в Роскомнадзор с просьбой проверить сервис обратилась Сибирская правозащитная группа «Радетель», с которой связались «обеспокоенные родители» из Уфы. В Роскомнадзоре тогда уточнили РБК, что это обращение к ним не поступало.

В России пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола запрещена для лиц всех возрастов с конца 2022 года, до этого запрет касался только несовершеннолетних. Спустя год после введения запрета Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Роскомнадзор ЛГБТ Duolingo новости
Материалы по теме
В Казахстане предложили запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ
Политика
Арт-директора и администратора ЛГБТ-клуба внесли в реестр экстремистов
Политика
Власти США согласились запретить ЛГБТ-флаги в посольствах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 16:40
ФХР рассмотрит вопрос об увеличении лимита на легионеров в КХЛ Спорт, 20:37
Роман Костомаров показал, как падает на льду во время тренировки Спорт, 20:26
Глава Минстроя оценил объем работ по восстановлению Орска Общество, 20:26
США внесли в черный список компании из России, Китая и ОАЭ Политика, 20:16
Суд арестовал москвича, залившего знакомому монтажную пену в рот Общество, 20:12
Посольство исключило участие России в швейцарской конференции по Украине Политика, 20:04
Фьюри рассказал о своем «секретном оружии» перед боем с Усиком Спорт, 19:57
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Россияне получили сроки на Пхукете за похищение людей ради криптовалюты Общество, 19:51
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отказался признать вину Общество, 19:48
Роскомнадзор предупредил Duolingo о запрете пропаганды ЛГБТ в России Политика, 19:32
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 19:31
Байден заявил о рассмотрении просьбы Австралии закрыть дело Ассанжа Политика, 19:28
Где майнить дешевле. Как в США и в России готовятся к халвингу биткоина Крипто, 19:27
Генсек НАТО назвал законными удары Украины по военным объектам России Политика, 19:18