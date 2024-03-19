В Грузии запланировали внести законопроект о ЛГБТ-пропаганде
Депутаты парламента Грезии от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» планируют зарегистрировать законопроект против пропаганды ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено). Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает телеканал Pirveli.
По его словам, представителей ЛГБТ поддерживают Фонд развития ООН. «Мы призываем ПРООН [Программу развития ООН], а также другие донорские организации четко понимать, какую деятельность они на самом деле финансируют и на что тратятся деньги плательщиков наших дружественных и партнерских стран. Чтобы, например, права людей нетрадиционного образа жизни не путали с вредными последствиями пропаганды ЛГБТ», — сказал политик.
В России в декабре 2022 года запретили «пропаганду ЛГБТ» для всех возрастов, до этого законодательство предусматривало запрет на нее среди граждан младше 18 лет. Нарушителям этого закона грозит штраф: для физических лиц — до 400 тыс. руб., для юридических — до 4 млн руб.
В ноябре 2023 года Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его. В тексте решения Верховного суда говорится, что «международное общественное движение ЛГБТ» появилось в США в 60-х годах прошлого века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений».
В документе утверждается, что движение «фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», в том числе путем легализации однополых браков и возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами. Представителей ЛГБТ-сообщества объединяет «наличие определенных нравов, обычаев и традиций» — например, гей-парады, утверждается в тексте документа.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?