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Политика ,  
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В Грузии запланировали внести законопроект о ЛГБТ-пропаганде

В Грузии запланировали зарегистрировать законопроект против ЛГБТ-пропаганды

Депутаты парламента Грезии от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» планируют зарегистрировать законопроект против пропаганды ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено). Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает телеканал Pirveli.

По его словам, представителей ЛГБТ поддерживают Фонд развития ООН. «Мы призываем ПРООН [Программу развития ООН], а также другие донорские организации четко понимать, какую деятельность они на самом деле финансируют и на что тратятся деньги плательщиков наших дружественных и партнерских стран. Чтобы, например, права людей нетрадиционного образа жизни не путали с вредными последствиями пропаганды ЛГБТ», — сказал политик.

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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

В России в декабре 2022 года запретили «пропаганду ЛГБТ» для всех возрастов, до этого законодательство предусматривало запрет на нее среди граждан младше 18 лет. Нарушителям этого закона грозит штраф: для физических лиц — до 400 тыс. руб., для юридических — до 4 млн руб.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его. В тексте решения Верховного суда говорится, что «международное общественное движение ЛГБТ» появилось в США в 60-х годах прошлого века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений».

В документе утверждается, что движение «фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», в том числе путем легализации однополых браков и возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами. Представителей ЛГБТ-сообщества объединяет «наличие определенных нравов, обычаев и традиций» — например, гей-парады, утверждается в тексте документа.

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Теги
Грузия ЛГБТ законопроект пропаганда
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