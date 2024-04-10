Экс-совладельцу «Кофе Хауза» и «Азбуки вкуса» Якубовскому продлили арест

Кирилл Якубовский (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Мосгорсуд продлил арест бывшему совладельцу сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, обвиняемому в хищении в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службу суда.

Срок ареста Якубовскому продлили до 6 июля, он истекал 15 апреля.

Якубовского задержали в апреле 2023 года. Его обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса — в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

После задержания Якубовского арестовали на два месяца, однако в июне 2023 года ему изменили меру пресечения на домашний арест.

В феврале Мещанский районный суд Москвы вновь отправил Якубовского в СИЗО. Защита пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.

Детали дела Якубовского не раскрывались. Телеграм-канал Mash писал, что Якубовский проходил по делу о мошенничестве вместе с партнером Андреем Вдовиным, которого обвинили в хищении $13 млн через Азиатско-Тихоокеанский банк, совладельцем которого он является. Вдовин успел уехать из России, Якубовский — нет. По данным канала, у последнего арестовали офисно-гостиничный комплекс Golden Gate в центре Москвы.

В середине марта ТАСС сообщил со ссылкой на материалы МВД, что Якубовскому предъявили обвинение в окончательной редакции, а следствие по его делу завершилось. Правоохранители пришли к выводу, что Вдовин, экс-гендиректор «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова и бывший директор Petropavlovsk Павел Масловский под руководством Якубовского похитили у восьми крупных зарубежных компаний более $126 млн.

Якубовский, по данным агентства, свою вину не признал.

Кирилл Якубовский был заместителем председателя правления Экспобанка в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющего сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а активы в «Кофе Хауз» — владельцу «Шоколадницы». На тот момент в России работали 226 кофеен сети. В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen, на которые привлек €150 млн инвестиций.