Экс-совладельца «Кофе Хауза» и «Азбуки вкуса» отправили в СИЗО
Мещанский районный суд Москвы изменил с домашнего ареста на заключение под стражей меру пресечения бывшему совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов столицы.
«Изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 марта 2024 года. Обвиняемый Якубовский К. В. взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.
Якубовского задержали в апреле 2023 года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.
После задержания он был арестован на два месяца, но в июне меру пресечения изменили на домашний арест.
Долями в «Азбуке вкуса» и «Кофе Хаузе» Якубовский владел до 2014 года.
Материал дополняется.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит