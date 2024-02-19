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Экс-совладельца «Кофе Хауза» и «Азбуки вкуса» отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского
Кирилла Якубовского задержали в апреле 2023-го по подозрению в мошенничестве, он провел два месяца в СИЗО, затем его отправили под домашний арест. Теперь меру пресечения вновь ужесточили
Кирилл Якубовский в зале суда
Кирилл Якубовский в зале суда (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мещанский районный суд Москвы изменил с домашнего ареста на заключение под стражей меру пресечения бывшему совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов столицы.

«Изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 марта 2024 года. Обвиняемый Якубовский К. В. взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

Якубовского задержали в апреле 2023 года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

После задержания он был арестован на два месяца, но в июне меру пресечения изменили на домашний арест.

Долями в «Азбуке вкуса» и «Кофе Хаузе» Якубовский владел до 2014 года.

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Теги
«Кофе Хауз» Азбука вкуса Мещанский районный суд Москвы
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