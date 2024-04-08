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Партнеры Абрамовича продали доли в «Азбуке вкуса»

Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Основатели металлургического холдинга Evraz, совладельцы инвестхолдинга Invest AG, миллиардеры Александр Абрамов (Forbes оценивает его состояние в $6 млрд) и Александр Фролов ($2,7 млрд) вышли из капитала «Азбуки вкуса», представитель ретейлера подтвердил Shopper's, что сделка по продаже их долей закрыта.

О том, что совладельцы согласовали выход из капитала «Азбуки вкуса», ретейлер сообщал в конце февраля. В том же сообщении для инвесторов говорилось, что новым акционером и инвестором компании станет АО «Бавэро Групп».

Абрамов и Фролов — партнеры Романа Абрамовича. Они стали совладельцами «Азбуки вкуса» вместе Абрамовичем в 2016 году. В декабре 2016 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Millhouse, Invest AG и совладелец «Азбуки вкуса» кипрская VMHY Holdings урегулировали спор и заключили мировое соглашение. Таким образом, консорциум Invest AG/Millhouse получил 34% акций ретейлера, 49% — основатели сети Максим Кощеенко и Олег Лыткин, 12% — VMHY, 5% — менеджмент.

«Азбука вкуса» была основана в 1992 году Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. По состоянию на декабрь 2021 года Кощеенко и Лыткин совокупно владели 42,5% компании, у фондов Invest AG Абрамова и Фролова, Millhouse Романа Абрамовича было 41,1%, еще 12% — у кипрской VMHY и 4,4% — у менеджмента компании.

Сейчас «Азбука вкуса» на 39,6% принадлежит российским инвестфондам, их название не раскрывается.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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