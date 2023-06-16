Суд освободил из СИЗО экс-совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука Вкуса»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 15 июн, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 15 июн, 16:09
Военная операция на Украине. Карта на 16 июня Политика, 13:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:01
Мордашов призвал не повышать налоги в России Бизнес, 12:59
Бывший менеджер «Барселоны» рассказал, что долг клуба составляет €3 млрд Спорт, 12:54
Встреча Путина и президента ОАЭ на ПМЭФ. Видео Политика, 12:53
Ушаков заявил, что не получал проекта «мирного плана» Африки по Украине Политика, 12:51
Bloomberg сообщил о «чертовски дорогом» содержании истребителей для Киева Политика, 12:51
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Медведев пообещал постоянный конфликт для Украины при стремлении в НАТО Политика, 12:42
Как разрешать конфликты малой кровью: четыре совета руководителям команд Pro, 12:40
Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. певицу Монеточку Общество, 12:39
WhatsApp разрешит использовать несколько аккаунтов на одном устройстве Бизнес, 12:38
Греф не смог завести автомобиль для чиновников Lada Aurа Технологии и медиа, 12:37
Гендиректор «Аквилона» — о том, как сделать морские круизы массовыми Новая экономика, 12:37
«Мастерчейн» провела крупнейшее в России размещение ЦФА на 15 млрд руб. Крипто, 12:34
Бизнес ,  
0 

Суд освободил из СИЗО экс-совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука Вкуса»

Суд отправил под домашний арест экс-совладельца «Азбуки Вкуса» Кирилла Якубовского
Якубовский продал свои доли в «Азбуке вкуса» и «Кофе Хауз» в 2014 году. Суд арестовал бизнесмена в рамках дела о крупном мошенничестве в апреле этого года. Теперь его решено отправить под домашний арест
Кирилл Якубовский
Кирилл Якубовский (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Мещанский суд Москвы не нашел оснований для продления срока ареста и освободил из СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, арестованного в апреле в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили РБК в Мещанском суде.

Бизнесмену запрещено пользоваться связью, в том числе интернетом.

Кирилл Якубовский был заместителем председателя правления Экспобанка в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющего сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а активы в «Кофе Хауз» — владельцу «Шоколадницы». На тот момент в России работали 226 кофеен сети. В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen, на которые привлек €150 млн инвестиций.

В апреле этого года его арестовали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, подробности дела не раскрывались. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.
 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Анастасия Серова Анастасия Серова
«Азбука вкуса» «Кофе Хауз» домашний арест суд
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter