Суд освободил из СИЗО экс-совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука Вкуса»

Якубовский продал свои доли в «Азбуке вкуса» и «Кофе Хауз» в 2014 году. Суд арестовал бизнесмена в рамках дела о крупном мошенничестве в апреле этого года. Теперь его решено отправить под домашний арест

Кирилл Якубовский (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Мещанский суд Москвы не нашел оснований для продления срока ареста и освободил из СИЗО бывшего совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, арестованного в апреле в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили РБК в Мещанском суде.

Бизнесмену запрещено пользоваться связью, в том числе интернетом.

Кирилл Якубовский был заместителем председателя правления Экспобанка в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющего сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а активы в «Кофе Хауз» — владельцу «Шоколадницы». На тот момент в России работали 226 кофеен сети. В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen, на которые привлек €150 млн инвестиций.

В апреле этого года его арестовали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, подробности дела не раскрывались. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

