В Москве задержали экс-совладельца сетей «Кофе хаус» и «Азбука вкуса»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
.
Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 89,37 (-0,2) Инвестиции, 19 апр, 17:03 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 81,65 (+0,05) Инвестиции, 19 апр, 17:03
Вирусологи оценили опасность появившегося в России штамма COVID «арктур» Общество, 03:01
Захарова предупредила Сеул о последствиях поставок оружия Киеву Политика, 02:52
В столице Йемена при давке погибли более 50 человек Общество, 02:31
В NASA опровергли падение спутника агентства под Киевом Политика, 02:25
В Госдуме предложили удвоить лимит кредита по семейной ипотеке Общество, 02:15
США более чем в три раза увеличат выпуск 155-мм снарядов за два года Политика, 02:05
В Москве задержали экс-совладельца сетей «Кофе хаус» и «Азбука вкуса» Общество, 01:32
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Комиссия КПРФ одобрила кандидатуру внука Зюганова на пост мэра Москвы Политика, 01:17
NYT сообщила о «смущении» Киева из-за поддержки России жителями востока Политика, 01:08
МИД назвал снижение добычи ОПЕК ответом на потолок цен на нефть из России Политика, 00:49
В зданиях дома моды Gucci в Милане прошли обыски Общество, 00:41
«Росатом» ответил на требование США по использованию технологий на ЗАЭС Политика, 00:29
«Их возили, как детей». Что говорят о поражении «Спартака» от клуба ФНЛ Спорт, 00:01
В России выявили рекордное за десять лет число преступников-пенсионеров Общество, 00:01
Общество ,  
0 

В Москве задержали экс-совладельца сетей «Кофе хаус» и «Азбука вкуса»

В Москве задержали экс-совладельца сетей «Кофе хаус» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского
Якубовский продал свою доли в «Азбуке вкуса» и «Кофе Хаусе» еще в 2014 году. Суд арестовал бизнесмена на два месяца в рамках дела о крупном мошенничестве
Кирилл Якубовский &nbsp;
Кирилл Якубовский   (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего совладельца сетей «Кофе хаус» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, задержанного ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Якубовского К. В., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июня 2023 года», — сказано в сообщении.

О задержании Якубовского ранее сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Деталей дела он не уточнил.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

Кирилл Якубовский был заместителем председателя правления «Экспобанка» в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющим сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а активы в «Кофе Хаусе» — владельцу «Шоколадницы». На тот момент в России работали 226 кофеен сети.

В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen и к тому времени привлек €150 млн инвестиций.

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Merck и Moderna делают вакцину против рака. Стоит ли покупать их акции
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Москва суд «Азбука вкуса» «Кофе Хауз» мошенничество
Материалы по теме
«Азбука вкуса» начнет продажи безрецептурных лекарств
Бизнес
Роспотребнадзор нашел нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хауз»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter