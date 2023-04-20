В Москве задержали экс-совладельца сетей «Кофе хаус» и «Азбука вкуса»

Якубовский продал свою доли в «Азбуке вкуса» и «Кофе Хаусе» еще в 2014 году. Суд арестовал бизнесмена на два месяца в рамках дела о крупном мошенничестве

Кирилл Якубовский (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего совладельца сетей «Кофе хаус» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, задержанного ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Якубовского К. В., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июня 2023 года», — сказано в сообщении.

О задержании Якубовского ранее сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Деталей дела он не уточнил.

Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

Кирилл Якубовский был заместителем председателя правления «Экспобанка» в середине 1990-х годов. В 2008 году он стал совладельцем холдинга, владеющим сетью магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году Якубовский передал свою долю в «Азбуке вкуса» партнерам по бизнесу, а активы в «Кофе Хаусе» — владельцу «Шоколадницы». На тот момент в России работали 226 кофеен сети.

В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen и к тому времени привлек €150 млн инвестиций.