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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«МК» сообщил о найденной в «Крокус Сити Молле» записке с угрозой теракта

«МК»: в ресторане «Крокус Сити Молла» нашли записку для Трампа с угрозой теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Сотрудники ресторана «Фьюжн» в торговом центре «Крокус Сити Молл» нашли записку, где говорилось об угрозе теракта, адресованную экс-президенту США Дональду Трампу, сообщил «МК» без указания источника.

Автор записки предупреждал об угрозе теракта в торговом центре «Красногорск Плаза». В послании он обвинил арендодателей в халатности и нарушении техники безопасности. По мнению автора записки, это может привести к трагичным последствиям.

Как отмечает «МК», послание было бессвязным. Выступил ли с угрозой сам автор, или предупредил о ней, газета не уточняет.

Записку нашли накануне, 9 апреля, уточняет издание.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Крокус Сити Молл» — это торговый центр и часть объединенного комплекса, который входят концертный зал «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт, выставочный центр «Крокус Экспо» и другие объекты.

В результате теракта в «Крокусе» в конце марта погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. В России по делу о нападении арестованы более десяти человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки.

Власти России настаивают на наличии украинского следа в теракте. СК заявил, что обнаружил переводы денежных средств и криптовалюты с Украины, а в телефоне одного из участников теракта в концертном зале — фотографии лиц в камуфляже с украинским флагом.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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«Крокус Сити Холл» теракт записка угроза теракта
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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