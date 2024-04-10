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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Возле «Крокуса» разобрали мемориал в память о жертвах теракта

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стихийный мемориал в память о жертвах теракта возник возле «Крокуса» на следующий день после нападения. Люди приносили к зданию концертного зала цветы, свечи и мягкие игрушки, там же 24 марта прошла акция памяти
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Возле подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» убрали мемориал в память о жертвах теракта, сообщило «РИА Новости». Агентство опубликовало видеозапись с места.

Стихийный мемориал памяти жертв теракта появился на месте трагедии 23 марта. Люди приносили к зданию концертного зала цветы, свечи и мягкие игрушки. Там же 24 марта в память о жертвах теракта зажгли фигуры улетающих в небо журавлей.

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Екатерина Набережнова для РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

РБК обратился за комментарием в Crocus Group, компания перенаправила запрос в правительство Московской области.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные лица ворвались в здание и открыли огонь по посетителям концертного зала, а после подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Москва считает, что к нападению причастен Киев. В рамках дела арестованы более десяти человек, в том числе четверо тех, кого силовики назвали непосредственными исполнителями, — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Все они граждане Таджикистана.

Компания — владелец концертного зала «Крокус Интернешнл» ранее пообещала восстановить «Крокус Сити Холл». Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин оценивал стоимость соответствующих работ от 6 млрд до 12 млрд руб.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
Крокус Сити Холл теракт мемориал свечи
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