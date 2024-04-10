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Потоп в Орске ,  
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Любимова рассказала о спасении экспонатов музея Шевченко в Орске

Любимова: из музея Шевченко в затопленном Орске вывезли все экспонаты
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Потоп в Орске

Сотрудники министерства культуры Оренбургской области вывезли все экспонаты и отчетную документацию из музея им. Т. Г. Шевченко, который попал в зону подтопления в Орске, сообщила в телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

Музей расположен в микрорайоне Старый город, где 5 апреля прорвало дамбу, уточнила глава Минкульта. «Еще до прихода большой воды все экспонаты и вся учетная документация из музея были вывезены. Всего 80 предметов. Также были эвакуированы предметы временного хранения, картины из выставочного зала», — написала она.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Министр заверила, что все экспонаты хранятся с соблюдением необходимых режимов температуры и влажности.

Музей им. Т. Г. Шевченко находится в Орской крепости на территории микрорайона Старый город. Занимает здание постройки начала XX века, которое входит в список объектов, признанных памятниками градостроительства и архитектуры.

Музей является филиалом Орского историко-краеведческого музея. Он был открыт 10 марта 1986 года. Большинство его экспонатов это дар Киевского Государственного музея Т. Г. Шевченко. Они знакомят посетителей с историей жизни поэта, включая период солдатской ссылки в Орске (1847-1850 годы).

 В Оренбургской области в конце марта начались паводки. В Орске 5 апреля прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. В результате оказались подтоплены свыше 7 тыс. домов и приусадебных участков.

Накануне мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе пройден и вода начала убывать. К утру 10 апреля уровень Урала упал на 29 см, до 899 см, писал мэр. Опасной считается отметка в 930 см.

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Теги
город Орск экспонаты Ольга Любимова потоп паводки музей эвакуация Минкультуры
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