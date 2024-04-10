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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили пять дронов

Минобороны: ПВО ночью сбила пять дронов над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Все дроны уничтожили в ночь на 10 апреля, уточнили в ведомстве.

В Одессе сообщили о поврежденной из-за атаки беспилотников АЗС
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об атаках дронов с начала военной операции. Им подвергается и Брянская область. Только 7 апреля над регионом сбили в общей сложности шесть беспилотников.

В Брянской области действуют высокий («желтый») уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Над Брянской областью сбили пять дронов
Над Брянской областью сбили пять дронов

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Теги
Минобороны Брянская область беспилотники
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