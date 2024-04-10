Минобороны: ПВО ночью сбила пять дронов над Брянской областью

Над Брянской областью сбили пять дронов

Российские средства ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Все дроны уничтожили в ночь на 10 апреля, уточнили в ведомстве.

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об атаках дронов с начала военной операции. Им подвергается и Брянская область. Только 7 апреля над регионом сбили в общей сложности шесть беспилотников.

В Брянской области действуют высокий («желтый») уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.