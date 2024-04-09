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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об уничтожении дрона над Воронежской областью

Губернатор Гусев: над Воронежской областью уничтожили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Гусев уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. Ночью власти предупредили об угрозе атаки беспилотников на регион

Над Воронежской областью уничтожен дрон, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он.

Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Ночью МЧС и Гусев предупредили об угрозе атаки беспилотников на область.

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В прошлый раз дрон был сбит над Воронежской областью 23 марта. 19 марта мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что при атаке БПЛА на город в Левобережном районе получили повреждения жилые и нежилые здания, а также автомобили. По его словам, никто не пострадал. Тогда же Минобороны отчиталось об уничтожении по одному БПЛА над Белгородской и Воронежской областями.

13 марта Гусев сообщал, что в регионе за сутки было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. В результате атак беспилотников на Воронеж и область в течение двух дней было повреждено несколько зданий, говорил мэр.

Губернатор сообщил об уничтожении дрона над Воронежской областью
Губернатор сообщил об уничтожении дрона над Воронежской областью

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Елена Чернышова
Александр Гусев Воронежская область беспилотники
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