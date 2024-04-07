Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в cвоем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Позже Минобороны уточнило, что атаку пресекли около 20:00 мск.
Ранее средства ПВО уничтожили по одному дрону в Суземском и Трубчевском районах, сообщал Богомаз. Минобороны отчиталось об уничтожении еще трех беспилотников в регионе.
С начала военной операции Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В частности, 7 апреля ВСУ обстреляли село Курковичи, в результате было нарушено энергоснабжение. Ранее, 5 апреля, ВСУ ударили по поселку Суземка, три человека получили легкие ранения.
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