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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в cвоем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Позже Минобороны уточнило, что атаку пресекли около 20:00 мск.

Ранее средства ПВО уничтожили по одному дрону в Суземском и Трубчевском районах, сообщал Богомаз. Минобороны отчиталось об уничтожении еще трех беспилотников в регионе.

Над Брянской областью сбили пятый за день беспилотник
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Фото:Минобороны России

С начала военной операции Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В частности, 7 апреля ВСУ обстреляли село Курковичи, в результате было нарушено энергоснабжение. Ранее, 5 апреля, ВСУ ударили по поселку Суземка, три человека получили легкие ранения.

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Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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