В Одессе сообщили о повреждении логистического транспортного объекта и АЗС

В Одессе сообщили о поврежденной из-за атаки беспилотников АЗС

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе в результате атаки ударными беспилотниками были повреждены логистический транспортный объект и АЗС, сообщил глава военной администрации Олег Кипер.

«Наши силы ПВО уничтожили 4 дрона. К сожалению, есть попадания в Одесском районе», — написал он в Telegram, добавив, что люди не пострадали.

АЗС получила повреждения в результате падение обломков сбитого беспилотника, уточнил Кипер. Кроме того, в регионе в 8:41 была объявлена воздушная тревога, спустя 20 минут сигнал отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

6 апреля в Одессе прогремели взрывы. В области и ряде других регионов была объявлена воздушная тревога.

7 апреля в результате взрывов возник пожар. Повреждения получили административное и техническое здания.