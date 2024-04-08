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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе сообщили о поврежденной из-за атаки беспилотников АЗС

В Одессе сообщили о повреждении логистического транспортного объекта и АЗС
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе в результате атаки ударными беспилотниками были повреждены логистический транспортный объект и АЗС, сообщил глава военной администрации Олег Кипер.

«Наши силы ПВО уничтожили 4 дрона. К сожалению, есть попадания в Одесском районе», — написал он в Telegram, добавив, что люди не пострадали.

АЗС получила повреждения в результате падение обломков сбитого беспилотника, уточнил Кипер. Кроме того, в регионе в 8:41 была объявлена воздушная тревога, спустя 20 минут сигнал отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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6 апреля в Одессе прогремели взрывы. В области и ряде других регионов была объявлена воздушная тревога.

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Теги
Одесса беспилотники АЗС повреждение Украина
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