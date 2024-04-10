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Три человека погибли из-за взрыва на гидроэлектростанции в Италии

В Италии три человека погибли и пять пострадали в результате взрыва на ГЭС

Под итальянским городом Болонья произошел взрыв на гидроэлектростанции, в результате которого три человека погибли, пятеро пострадали, а четверо пропали без вести, пишет информагентство ANSA.

Repubblica сообщает, что в момент взрыва на объекте находилось 15 человек, по информации ANSA, их было 12. Il Tirreno пишет, что число погибших возросло до четырех — тело одного из пропавших обнаружили в воде.

9 апреля около 15:00 по местному времени (16:00 по мск) на гидроэлектростанции во время проведения работ взорвалась турбина. Взрыв произошел на подземном 8 этаже, в результате обрушилось помещение этажом выше. Девятый этаж затопило.

При взрыве в жилом доме в Париже погибли три человека
Общество
Фото:MRichi76 / Twitter

В муниципалитете Камуньяно, где расположена ГЭС, пояснили, что одна из двух рабочих групп проводила техническое обслуживание. Турбина взорвалась при включении во время проведения испытания.

Repubblica отмечает, что ГЭС является самой мощной в области. На месте работают гражданская оборона, около 70 пожарных, карабинеры, скорая помощь и санавиация, которая забрала раненых.

Теги
Италия ГЭС взрыв гидроэлектростанция
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