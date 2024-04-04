В Италии украинская модель погибла в разбившемся Ferrari
Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в итальянском Пьемонте, сообщает La Repubblica.
Девушке был 21 год, она родилась в Одессе, а потом переехала в Швейцарию.
ДТП произошло днем 31 марта. Автомобиль на скорости около 200 км/ч врезался в ограждение автострады и загорелся.
За рулем был 40-летний диджей из Сербии Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. По предварительным данным, за несколько часов до аварии он выступал в одном из швейцарских клубов.
Подтвержденного результата ДНК пока нет. Установить личность погибшей помогло заявление о пропаже, которое подали друзья Краевской в швейцарскую полицию.
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