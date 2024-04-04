Украинская модель Анна Краевская насмерть разбилась в Италии на Ferrari

В Италии украинская модель погибла в разбившемся Ferrari

Анна Краевская (Фото: ann_kraevskaya / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в итальянском Пьемонте, сообщает La Repubblica.

Девушке был 21 год, она родилась в Одессе, а потом переехала в Швейцарию.

ДТП произошло днем 31 марта. Автомобиль на скорости около 200 км/ч врезался в ограждение автострады и загорелся.

За рулем был 40-летний диджей из Сербии Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. По предварительным данным, за несколько часов до аварии он выступал в одном из швейцарских клубов.

Подтвержденного результата ДНК пока нет. Установить личность погибшей помогло заявление о пропаже, которое подали друзья Краевской в швейцарскую полицию.