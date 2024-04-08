При взрыве в жилом доме в Париже погибли три человека
В жилом доме в Париже произошел взрыв, а затем пожар, в результате чего погибли три человека, пишут французские газеты Le Parisien и Le Figaro со ссылкой на источники.
ЧП произошло на седьмом этаже восьмиэтажного жилого дома, находящегося на улице Шаронн. После взрыва в доме начался пожар. В его тушении участвовали более 60 пожарных.
Двух погибших нашли в одной квартир дома. Еще один человек погиб, когда пытался спастись, но упал из окна.
Причину взрыва пока не установили, но полиция предполагает, что мог взорваться газ, хотя жильцы утверждают, что в доме нет газа.
7 апреля взрыв произошел на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси. Два человека погибли, еще четверо пострадали. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Из-за взрыва движение по улице Бочорма, где находится стрельбище, временно перекрывали.
Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности
Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото
В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН
В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов
Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома
Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский