 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

При взрыве в жилом доме в Париже погибли три человека

В жилом доме в Париже произошел взрыв, а затем пожар, в результате чего погибли три человека, пишут французские газеты Le Parisien и Le Figaro со ссылкой на источники.

ЧП произошло на седьмом этаже восьмиэтажного жилого дома, находящегося на улице Шаронн. После взрыва в доме начался пожар. В его тушении участвовали более 60 пожарных.

Двух погибших нашли в одной квартир дома. Еще один человек погиб, когда пытался спастись, но упал из окна.

Причину взрыва пока не установили, но полиция предполагает, что мог взорваться газ, хотя жильцы утверждают, что в доме нет газа.

Более 150 человек пострадали при пожаре на заправке в Кении
Общество

7 апреля взрыв произошел на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси. Два человека погибли, еще четверо пострадали. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Из-за взрыва движение по улице Бочорма, где находится стрельбище, временно перекрывали.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Париж Франция взрыв Пожар
Материалы по теме
В Татарстане при взрыве и пожаре в жилом доме погиб один человек
Общество
В Стамбуле при пожаре в развлекательном центре погибли 29 человек
Общество
В Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека, четверо ранены
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
«Ъ» узнал о побеге экс-полковника СК в Донецк от уголовного дела Общество, 04:00
При взрыве в жилом доме в Париже погибли три человека Общество, 03:57
Лидер КНДР выразил соболезнования из-за потопа в Оренбургской области Общество, 03:38
«Добрый» стали узнавать чаще «Домика в деревне». Инфографика Бизнес, 03:00
При пожаре на уникальном судне «Катерина Великая» погиб человек Общество, 02:58
Медведев назвал Байдена и Макрона соучастниками теракта в «Крокусе» Политика, 02:55
Экономисты оценили перспективы второго «китайского шока» Экономика, 02:26
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 02:24
Финский президент заявил о полном отсутствии диалога с Россией Политика, 01:49
Бразилия пообещала ответить на «угрозы» от Маска Технологии и медиа, 01:19
МВД попросило видео с регистраторов после гибели полицейских Общество, 00:59
Казахские банки замедлили обработку переводов из России из-за санкций Финансы, 00:56
В Кривом Роге раздался взрыв Политика, 00:36
Буданов оценил защищенность Крымского моста Политика, 00:08