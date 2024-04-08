При взрыве в жилом доме в Париже погибли три человека

В жилом доме в Париже произошел взрыв, а затем пожар, в результате чего погибли три человека, пишут французские газеты Le Parisien и Le Figaro со ссылкой на источники.

ЧП произошло на седьмом этаже восьмиэтажного жилого дома, находящегося на улице Шаронн. После взрыва в доме начался пожар. В его тушении участвовали более 60 пожарных.

Двух погибших нашли в одной квартир дома. Еще один человек погиб, когда пытался спастись, но упал из окна.

Причину взрыва пока не установили, но полиция предполагает, что мог взорваться газ, хотя жильцы утверждают, что в доме нет газа.

7 апреля взрыв произошел на территории частного стрельбища Battleground в Тбилиси. Два человека погибли, еще четверо пострадали. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Из-за взрыва движение по улице Бочорма, где находится стрельбище, временно перекрывали.