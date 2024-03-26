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Футболиста сборной Италии оправдали по делу о расистских оскорблениях

Чемпиона Европы 2020 года Ачерби оправдали по делу о расистских оскорблениях
Бразильский защитник «Наполи» Жуан Жезус жаловался, что Франческо Ачерби назвал его негром. Спортивный суд рассмотрел это дело и оправдал защитника «Интера» из-за отсутствия доказательств
Франческо Ачерби
Франческо Ачерби (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

Защитник «Интера» и сборной Италии Франческо Ачерби оправдан по делу об оскорблениях на расовой почве в матче с «Наполи» в 29-м туре чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте Серии А.

В матче, который прошел 17 марта и завершился со счетом 1:1, темнокожий бразильский защитник «Наполи» Жуан Жезус пожаловался судье, что Ачерби назвал его негром.

Из-за этого расистского скандала защитник не сыграл в последних товарищеских матчах сборной Италии с Венесуэлой и Эквадором. В Федерации футбола Италии заявили, что было решено исключить 36-летнего Ачерби из состава, «чтобы гарантировать необходимое спокойствие национальной сборной и самому игроку».

Футболиста «Интера» не взяли в сборную Италии из-за расистского скандала
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Франческо Ачерби

В итоге спортивный суд рассмотрел дело Ачерби и оправдал футболиста из-за отсутствия доказательств.

Ачерби провел 34 матча за сборную Италии и забил один гол. Он является чемпионом Европы 2020 года и двукратным бронзовым призером Лиги наций.

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Футбол Италия ФК Интер Милан расизм Франческо Ачерби
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