Футболиста сборной Италии оправдали по делу о расистских оскорблениях
Защитник «Интера» и сборной Италии Франческо Ачерби оправдан по делу об оскорблениях на расовой почве в матче с «Наполи» в 29-м туре чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте Серии А.
В матче, который прошел 17 марта и завершился со счетом 1:1, темнокожий бразильский защитник «Наполи» Жуан Жезус пожаловался судье, что Ачерби назвал его негром.
Из-за этого расистского скандала защитник не сыграл в последних товарищеских матчах сборной Италии с Венесуэлой и Эквадором. В Федерации футбола Италии заявили, что было решено исключить 36-летнего Ачерби из состава, «чтобы гарантировать необходимое спокойствие национальной сборной и самому игроку».
В итоге спортивный суд рассмотрел дело Ачерби и оправдал футболиста из-за отсутствия доказательств.
Ачерби провел 34 матча за сборную Италии и забил один гол. Он является чемпионом Европы 2020 года и двукратным бронзовым призером Лиги наций.
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