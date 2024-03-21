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Осужденный в Италии за изнасилование Робиньо отсидит 9 лет в Бразилии

Осужденный в Италии за групповое изнасилование Робиньо отсидит 9 лет в Бразилии
Робиньо осудили в Италии за изнасилование девушки в 2013 году, но Бразилия футболиста не выдавала. Теперь бразильский суд решил, что он будет отбывать наказание на родине
Робиньо
Робиньо (Фото: Stanley Chou / Getty Images)

Бывший нападающий сборной Бразилии, «Манчестер Сити» и «Реала» Робсон де Соуза, известный как Робиньо, должен отбыть на родине девятилетний срок, к которому его приговорили за групповое изнасилование в Италии. Такое решение вынес суд в Бразилиа, пишет AFP.

В 2017 году Робиньо был признан виновным в изнасиловании 23-летней албанки, которая отмечала день рождения в миланском ночном клубе в 2013 году.

В 2020 году футболист проиграл дело в Апелляционном суде Милана, а в 2022-м приговор оставил в силе Верховный суд Италии, после чего был выдан международный ордер на арест бразильца. Однако, поскольку Бразилия не выдает своих граждан, Италия попросила посадить футболиста на родине.

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Адвокат Робиньо заявил, что подаст апелляцию на решение суда, сам футболист заседание пропустил.

За несколько дней до вердикта Робиньо заявил местному телеканалу, что секс с женщиной был по обоюдному согласию, и обвинил итальянское правосудие в расизме.

Робиньо 40 лет, в 2003–2017 годах он провел сто матчей за сборную Бразилии, с которой выиграл два Кубка конфедераций и Кубок Америки.

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В феврале в Барселоне к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе приговорили другого 40-летнего экс-игрока сборной Бразилии Дани Алвеса.

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