Осужденный в Италии за групповое изнасилование Робиньо отсидит 9 лет в Бразилии

Осужденный в Италии за изнасилование Робиньо отсидит 9 лет в Бразилии

Робиньо осудили в Италии за изнасилование девушки в 2013 году, но Бразилия футболиста не выдавала. Теперь бразильский суд решил, что он будет отбывать наказание на родине

Робиньо (Фото: Stanley Chou / Getty Images)

Бывший нападающий сборной Бразилии, «Манчестер Сити» и «Реала» Робсон де Соуза, известный как Робиньо, должен отбыть на родине девятилетний срок, к которому его приговорили за групповое изнасилование в Италии. Такое решение вынес суд в Бразилиа, пишет AFP.

В 2017 году Робиньо был признан виновным в изнасиловании 23-летней албанки, которая отмечала день рождения в миланском ночном клубе в 2013 году.

В 2020 году футболист проиграл дело в Апелляционном суде Милана, а в 2022-м приговор оставил в силе Верховный суд Италии, после чего был выдан международный ордер на арест бразильца. Однако, поскольку Бразилия не выдает своих граждан, Италия попросила посадить футболиста на родине.

Адвокат Робиньо заявил, что подаст апелляцию на решение суда, сам футболист заседание пропустил.

За несколько дней до вердикта Робиньо заявил местному телеканалу, что секс с женщиной был по обоюдному согласию, и обвинил итальянское правосудие в расизме.

Робиньо 40 лет, в 2003–2017 годах он провел сто матчей за сборную Бразилии, с которой выиграл два Кубка конфедераций и Кубок Америки.

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В феврале в Барселоне к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе приговорили другого 40-летнего экс-игрока сборной Бразилии Дани Алвеса.