Хинштейн разъяснил последствия репоста «Медузы»

Александр Хинштейн (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Пользователи не будут автоматически получать штраф за ранее опубликованные ими ссылки на издание «Медуза» (юрлицо Medusa Project признано иноагентом), которое объявили нежелательной на территории России организацией. Об этом написал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за нового статуса распространение всех материалов «Медузы» вне зависимости от времени их публикации запрещено. «Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы. Никаких «подвешенных» штрафов в данном случае нет и быть не может», — подчеркнул депутат.

Он пояснил, что наложить штраф могут только в случае, если пользователь своевременно не удалил запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. «Иными словами, сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию и только потом — в случае невыполнения требований — наложат штраф», — объяснил он.

Генпрокуратура 26 января признала зарегистрированное в Латвии юрлицо «Медузы» нежелательной в России организацией, поскольку ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Ведомство приняло такое решение после анализа «поступивших материалов». Проверить «Медузу» летом прошлого года просил Евгений Пригожин.

Главный редактор издания Иван Колпаков заявил РБК, что признание нежелательной организацией повлияет на деятельность «наихудшим образом», но СМИ продолжит работать. Колпаков отметил, что после начала российской военной операции «Медуза» не принимает платежи «от людей, которые живут внутри РФ».