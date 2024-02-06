Суд оштрафовал Дмитрия Быкова за связь с нежелательной организацией
Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова (объявлен в России иноагентом) за участие в деятельности нежелательной международной организации. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в своем телеграм-канале.
Быкова привлекли к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП. Суд оштрафовал его на 10 тыс. руб. Адвокат Быкова Василий Кушнир сказал ТАСС, что поводом для составления административного протокола стало интервью писателя «Новой газете Европа» (ее деятельность признана нежелательной в России).
Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист и педагог, член Союза писателей. Он участвовал в протестах 2011–2012 годов, входил в координационный совет оппозиции, в феврале 2022 года выступил против военной операции на Украине. Писатель живет и работает в США, он читает лекции в Корнельском университете.
В июле 2022 года российский Минюст признал Быкова иностранным агентом. Он решил не оспаривать это решение в суде. В 2023 году выпуск книг Быкова приостановило издательство АСТ, а продажи — сеть магазинов «Читай-город». Они связывали это решение с высказываниями писателя.
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