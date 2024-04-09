Кириенко посетил Запорожскую АЭС после атак дронов

Сергей Кириенко во время посещения Запорожской АЭС (Фото: Пресс-служба Запорожской АЭС)

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совершил рабочий визит на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции в телеграм-канале.

Он провел совещание, среди тем которого были вопросы текущего состояния атомной электростанции и обеспечения ее ядерной безопасности, а также недавние атаки дронов.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал, какие действия предпринимаются для обеспечения безопасной эксплуатации станции и каковы планы развития АЭС.

«Сергей Кириенко в завершение своего визита высказал уверенность в будущем станции и города», — добавили в пресс-службе.

За последние дни Запорожская АЭС несколько раз подвергалась атакам. 7 апреля станцию атаковали украинские дроны-камикадзе, в результате была повреждена защитная оболочка главного реактора АЭС. В «Росатоме» сообщили о трех пострадавших сотрудниках станции. Радиационный фон на станции не изменился.

На следующий день еще один дрон упал на крышу шестого энергоблока. 9 апреля беспилотник ВСУ атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупреждал, что атаки на Запорожскую АЭС «увеличивают риск крупной ядерной аварии».