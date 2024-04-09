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Военная операция на Украине ,  
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Кириенко посетил Запорожскую АЭС после атак дронов

Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС после нескольких атак беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Кириенко во время посещения Запорожской АЭС
Сергей Кириенко во время посещения Запорожской АЭС (Фото: Пресс-служба Запорожской АЭС)

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совершил рабочий визит на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает пресс-служба станции в телеграм-канале.

Он провел совещание, среди тем которого были вопросы текущего состояния атомной электростанции и обеспечения ее ядерной безопасности, а также недавние атаки дронов.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал, какие действия предпринимаются для обеспечения безопасной эксплуатации станции и каковы планы развития АЭС.

«Сергей Кириенко в завершение своего визита высказал уверенность в будущем станции и города», — добавили в пресс-службе.

На ЗАЭС сообщили об атаке на уникальный тренажер реакторного зала
Политика
Запорожская АЭС

За последние дни Запорожская АЭС несколько раз подвергалась атакам. 7 апреля станцию атаковали украинские дроны-камикадзе, в результате была повреждена защитная оболочка главного реактора АЭС. В «Росатоме» сообщили о трех пострадавших сотрудниках станции. Радиационный фон на станции не изменился.

На следующий день еще один дрон упал на крышу шестого энергоблока. 9 апреля беспилотник ВСУ атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупреждал, что атаки на Запорожскую АЭС «увеличивают риск крупной ядерной аварии».

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Теги
Запорожская АЭС Сергей Кириенко дроны беспилотники
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