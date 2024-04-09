Кремль заявил, что встреча Путина с башканом Гагаузии не планируется

Евгения Гуцул (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой (башканом) Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, которая находится с рабочим визитом в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, с Владимиром Путиным встреча не планируется», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву 9 апреля. В прошлый раз она посещала Россию в начале марта вместе с другими руководителями автономии. Тогда башкан встретилась с Путиным в Сочи.

После встречи Гуцул сообщила, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии и рассказала ему о «беззаконных действиях власти» республики, которая мстит Гагаузии за «гражданскую позицию и верность национальным интересам».

Путин, со слов Гуцул, пообещал поддержать Гагаузию в отстаивании ее законных прав и позиции.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Евгению Гуцул считают пророссийским политиком. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии «Шор», которая сейчас запрещена в Молдавии. Кишинев итоги выборов не признал.

После приезда Гуцул в Россию Генеральная прокуратура Молдавии сообщила об уголовном деле против нее. В ведомстве заявили о наличии доказательств причастности главы Гагаузии «к преступным действиям».

Деталей дела прокуратура и сама Гуцул не раскрыли. Башкан выразила уверенность, что его завели «четко по указанию» президента Молдавии Майи Санду.