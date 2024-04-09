В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, объявил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал Артамонов.

В прошлый раз такой режим вводили 7 апреля. После этого в Краснинском районе области сбили украинский беспилотник. По словам губернатора, пострадавших и разрушений после атаки не было.

Еще один дрон был сбит в Липецкой области 2 апреля. Тогда жителей тоже предупреждали о введении режима воздушной опасности, пострадавших не было.

Утром 9 апреля российские силы ПВО сбили ракету «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Кроме того, по два беспилотника самолетного типа были сбиты над Воронежской и Белгородской областями.