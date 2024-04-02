Липецкий губернатор сообщил о подавлении беспилотника в Становлянском районе

В Липецкой области сообщили о подавлении беспилотника

Фото: Минобороны России

Беспилотник самолетного типа подавили в Становлянском районе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале.

В Липецкой области ночью и утром был введен режим воздушной опасности. По словам Артамонова, рядом с границами региона замечены беспилотники.

Ранее об атаке дронов заявили власти Татарстана. В правительстве республики сообщали о пострадавших в Елабуге «в результате разрушения помещения». Мэр Нижнекамска рассказал, что беспилотник пытался атаковать НПЗ, но был обезврежен.

В ночь на 2 апреля об угрозе атаки дронов сообщали в Курской и Воронежской областях. В Минобороны России отчитывались о двух сбитых беспилотников над территорией Белгородской области.