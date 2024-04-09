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Общество ,  
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Разбирать обрушившийся мост в Вязьме приехали 300 человек

К работам на месте обрушения путепровода в Вязьме привлекли более 300 человек

Разбирать обрушившийся мост в Вязьме приехали 300 человек
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В работах на месте обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области участвуют более 300 человек, четыре восстановительных поезда и 20 единиц тяжелой техники. Об этом сообщила Московская железная дорога в своем телеграм-канале.

Железнодорожники задействовали гидромолоты, гидроножницы, экскаваторы, два демонтажных робота, а также кран грузоподъемностью 250 т. Специалисты демонтируют и разбирают конструкции путепровода, чтобы убрать обломки с железнодорожного пути.

Одновременно с этим энергетики РЖД восстанавливают контактную сеть. После удаления фрагментов моста специалисты приступят к укладке нового пути.

Кадры с рухнувшим на железную дорогу в Вязьме мостом
Общество

МЧС сообщило в своем телеграм-канале, что на место обрушения прибыла аэромобильная группировка смоленского управления ведомства. Поврежденные линии телефонной связи уже полностью восстановили.

Панинский путепровод в Вязьме рухнул 8 апреля. В момент обрушения на мосту находились два автомобиля — грузовой и легковой. Погибла женщина, пострадали пять человек, их госпитализировали.

Мост проходил над железнодорожным перегоном Вязьма — Семлево. Движение поездов по нему приостановили. Несколько поездов в города Белоруссии и в Калининград, которые должны были пройти по перегону, направили в обход.

Смоленский губернатор Василий Анохин рассказал, что обрушились шесть пролетов, один уцелел, но и его нужно разбирать. По его словам, восстанавливать мост «не имеет смысла», нужен новый проект.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

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Теги
Вязьма Смоленская область путепровод автомобильный мост обрушение МЧС Московская железная дорога МЖД
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