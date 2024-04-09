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Общество ,  
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Мост в Вязьме разберут после обрушения

Смоленский губернатор Анохин: мост в Вязьме разберут после обрушения

Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области полностью разберут. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Шесть пролетов обрушилось, один уцелел, но фактически его надо разбирать. Мост полностью надо будет разобрать», — заявил Анохин.

По словам главы региона, из-за повреждения газопровода в результате обрушения без газа остались 8 тыс. домовладений. Кроме того, повреждена линия связи.

Работы на месте ЧП ведут круглосуточно, последствия обрушения ликвидируют более 160 человек и 39 единиц техники, добавил Анохин. По его словам, в ночь на 9 апреля мост разрежут, чтобы освободить проезд для поездов. Газоснабжение восстановят в течение трех суток.

Более 5 тыс. человек остались без газа после обрушения моста в Вязьме
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Панинский путепровод в Вязьме рухнул 8 апреля. По предварительной информации, в момент обрушения на мосту находилось два автомобиля. В результате ЧП погибла женщина, пострадали пять человек, их госпитализировали.

Панинский мост проходил над железнодорожным перегоном Вязьма — Семлево. Из-за обрушения движение поездов по нему приостановили. Несколько поездов в города Белоруссии и в Калининград, которые должны были пройти по перегону, направили в обход.

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Теги
Смоленская область обрушение путепровод
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