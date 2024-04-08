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Женщина погибла при обрушении путепровода в смоленской Вязьме

Один человек погиб, пятеро пострадали при обрушении путепровода в Вязьме
Фото: Прокуратура Смоленской области
Фото: Прокуратура Смоленской области

При обрушении путепровода в Вязьме в Смоленской области погиб один человек, пострадали пятеро. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В результате происшествия пострадали шесть человек, из них пять госпитализированы, один погиб», — рассказали в ведомстве. МЧС уточнило, что погибла женщина.

В момент обрушения на мосту находились два автомобиля — легковой и грузовой. Повреждена труба газоснабжения, сообщает телеграм-канал «112». По его данным, подачу газа вовремя перекрыли, взрыва и пожара удалось избежать.

Кадры с рухнувшим на железную дорогу в Вязьме мостом
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Панинский мост проходит над железнодорожными путями и соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. Движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево приостановили, сообщила Московская железная дорога. В момент обрушения поездов на участке не было.

Мост построен в 1980 году. По данным «112», местные жители неоднократно обращались в органы власти с просьбами отремонтировать путепровод.

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Теги
Вязьма новости МЧС Смоленская область обрушение
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