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Поезда в Белоруссию пойдут в обход из-за обрушения моста в Вязьме

МЖД: поезда в Белоруссию пойдут в обход из-за обрушения моста в Вязьме
Из-за обрушения Панинского моста в Вязьме в обход пойдут составы, следовавшие в Калининград, Минск, Брест и Гомель. На месте обрушения работают восстановительные поезда
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Ряд поездов дальнего следования в города Белоруссии и Калининград последуют в обход из-за обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области. Речь идет о составах, направляющихся в Калининград, Минск, Брест и Гомель, сообщает Московская железная дорога.

Для пассажиров «Ласточек» Смоленск — Москва и Минск — Москва (№ 744, № 732, № 718, № 735, № 721) организуют компенсационные автобусы, которые будут курсировать между Вязьмой и Семлёво. На этих станциях пассажиров будут ждать поезда для продолжения поездок. Также можно переоформить билеты или сдать их бесплатно.

Смоленский губернатор Василий Анохин сообщил, что мост фактически придется полностью разбирать. «Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать. Фактически мост надо будет тоже разобрать, разрезать», — рассказал он. Для обеспечения сообщения центра Вязьмы с микрорайонами, путь куда пролегал по путепроводу, уже выделили 16 автобусов, добавил он.

Поезда в Белоруссию пойдут в обход из-за обрушения моста в Вязьме
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Обрушившийся Панинский мост был построен в 1980 году, по нему идет движение над железнодорожными путями. Он соединяет центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская. При обрушении обломки завалили железнодорожные пути и повредили магистральный газопровод. На место происшествия направили четыре поезда для расчистки путей, сообщили ранее в РЖД.

На обрушившемся пролете в момент инцидента были две машины — легковой автомобиль и грузовик. Пострадали шесть человек, один человек погиб, пять госпитализированы.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Вязьма РЖД поезда Белоруссия
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