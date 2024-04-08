В Вязьме обрушился Панинский мост

В момент обрушения на мосту было два автомобиля — грузовой и легковой: женщина погибла, мужчина получил ранения тяжелой степени

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В Вязьме обрушился путепровод, на котором в этот момент находились несколько автомобилей, сообщили РБК в экстренных службах.

«В 16:32 по системе 112 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьме. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой). Информация о пострадавших уточняется», — рассказали РБК в пресс-службе МЧС Смоленской области.

В региональном МЧС РБК сообщили, что погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле. Водитель грузового автомобиля находится в тяжелом состоянии. Всего в результате происшествия пострадали шесть человек, из них пять госпитализированы.

Московская железная дорога уведомила о приостановлении движения на перегоне Вязьма — Семлево. В момент обрушения поездов на участке не было, добавили в ведомстве. На место происшествия направили четыре поезда для расчистки путей.

Повреждения при обрушении получила труба газоснабжения, взрыва удалось избежать, пишет телеграм-канал «112».

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что взял ситуацию под личный контроль и выехал на место обрушения.

Панинский мост был построен в 1980 году, по нему идет движение над железнодорожными путями. Он соединяет центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская.

По данным «112», местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой отремонтировать путепровод.

РБК обратился за комментарием к главе МО «Вяземский район» Инне Демидовой.