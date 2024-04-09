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Потоп в Орске ,  
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Глава МЧС снова вылетел в Оренбургскую область

Глава МЧС Куренков снова вылетел в Оренбургскую область
Сюжет
Потоп в Орске

Руководитель МЧС России Александр Куренков во второй вылетел в Оренбургскую область после начала паводка в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Глава ведомства лично проконтролирует реализацию поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению», — говорится в сообщении.

Кроме того, Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, в которых объявлена угроза наводнения.

В Орске для борьбы с потопом раскопали дамбу на реке Орь
Общество

5 апреля в результате сильного паводка в Орске в Оренбургской области прорвало насыпную дамбу на реке Урал, в результате дамба получила повреждения в нескольких местах. В ряде населенных пунктов региона объявили эвакуацию. Более 10 тыс. домов затопило. 7 апреля в регион прибыл глава МЧС.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. При этом опасной считается отметка 930 см.

Для оказания помощи в борьбе с паводком в Орск 8 апреля приехали военнослужащие. В город прибыли более 100 военных инженеров Ясненского ракетного соединения, они будут доставлять местным жителям питьевую воду, привозить грунт к поврежденной дамбе и участвовать в эвакуации людей.

По оценкам Росгидромета, пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизации ситуации стоит ждать не ранее 20 числа.

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Теги
город Орск МЧС Александр Куренков
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