В Орске для борьбы с потопом раскопали дамбу на реке Орь

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В Орске раскопали дамбу на реке Орь, чтобы отвести от города воды реки Урал. Об этом сообщили в администрации города, передает портал Урал56.

Дамба на реке Орь перестала сдерживать воду, поэтому ее раскопали, чтобы отвести от Орска потоки реки Урал. Это нужно, чтобы снизить нарастающее давление воды в 6-м микрорайоне, который сейчас затоплен, объяснили в городской администрации. Высвобожденная вода не представляет угрозы, так как полностью уходит в поля, уточнили там.

В конце марта в Оренбургской области начались паводки. В связи с этим 30 марта на территории всего региона ввели режим повышенной готовности. 4 апреля там ввели режим ЧС.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. На второй день после прорыва в зоне подтопления оказались около 5 тыс. домов, в городе начали эвакуировать население. Утром 8 апреля власти города сообщили о затоплении более 10 тыс. домов. Для борьбы со стихией подключили военных.