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Общество ,  
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Более 5 тыс. человек остались без газа после обрушения моста в Вязьме

МЧС: более 5 тыс. человек остались без газа после обрушения моста в Вязьме

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В результате обрушения путепровода в Вязьме в Смоленской области был поврежден магистральный газопровод, без газа остались более 5 тыс. человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Поврежден магистральный газопровод диаметром 530 мм. Без газа в настоящее время остаются более 5 тыс. абонентов», — заявили в ведомстве.

Путепровод, соединяющий центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный, обрушился вечером 8 апреля. В этот момент на нем находились два автомобиля — грузовой и легковой.

Кадры с рухнувшим на железную дорогу в Вязьме мостом
Общество

Погибла одна женщина, пострадали пять человек, их госпитализировали. По данным телеграм-канала «112», среди пострадавших есть один ребенок. «112» также сообщает, что подачу газа по поврежденному газопроводу вовремя перекрыли, взрыва и пожара удалось избежать.

Обрушившийся Панинский мост проходил над железнодорожными путями. Движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево приостановили, сообщила Московская железная дорога. В момент обрушения поездов на участке не было.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. По какой статье, ведомство не уточнило.

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Теги
МЧС новости Вязьма Смоленская область обрушение газопровод
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