Российский дипломат усомнился, что Швейцария возглавит усилия по Украине

Постпред в Женеве Гатилов: у Швейцарии нет шанса возглавить усилия по Украине

Геннадий Гатилов (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Россия считает, что у Швейцарии нет шанса возглавить реализацию усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, передает Reuters.

«На данный момент мы не видим никакой возможности того, что Швейцария возьмет на себя инициативу и что-то организует», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что, хотя Россия не возражает против переговоров, она не примет участие во встречах в Швейцарии, если они состоятся. Он объяснил это тем, что Берн отказался от нейтралитета, который ранее декларировал.

Гатилов отметил, что швейцарская сторона поддержала антироссийские санкции и заморозила активы страны более чем на $8 млрд. «Поэтому мы считаем, что Берн, к сожалению, девальвировал свой статус нейтрального государства», — заключил он.

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд анонсировала конференцию по Украине, которая должна была состояться в 2024 году. Берн рассчитывал провести ее до наступления лета.

В конце марта глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил, что мероприятие могут перенести. «К середине апреля мы решим, что будем делать. Проведем ли мы эту конференцию или нет, отложим ли мы эту конференцию, проведем ли мы две, чтобы иметь два суждения, которые могут продвигаться одновременно», — сообщил он.

Швейцария осуществляет интенсивные международные контакты в рамках подготовки конференции, чтобы понять позиции стран, пояснял министр.

Амхерд согласилась организовать саммит по «формуле мира», которую выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Она состоит из десяти пунктов и включает в том числе вывод российских войск. Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Москва настаивает на переговорах с учетом своих интересов.

Президент Швейцарии допустила, что Россия не примет участия в конференции, но не раскрыла планов относительно намерения приглашать ее. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что Москва не отправит на встречу своих представителей, даже, если получит официальное приглашение. Дипломат заявила, что саммит «будет посвящен продвижению ультимативной «формулы Зеленского».