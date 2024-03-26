 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российский дипломат усомнился, что Швейцария возглавит усилия по Украине

Постпред в Женеве Гатилов: у Швейцарии нет шанса возглавить усилия по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Россия считает, что у Швейцарии нет шанса возглавить реализацию усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, передает Reuters.

«На данный момент мы не видим никакой возможности того, что Швейцария возьмет на себя инициативу и что-то организует», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что, хотя Россия не возражает против переговоров, она не примет участие во встречах в Швейцарии, если они состоятся. Он объяснил это тем, что Берн отказался от нейтралитета, который ранее декларировал.

Швейцария не исключила переноса мирной конференции по Украине
Политика
Иньяцио Кассис

Гатилов отметил, что швейцарская сторона поддержала антироссийские санкции и заморозила активы страны более чем на $8 млрд. «Поэтому мы считаем, что Берн, к сожалению, девальвировал свой статус нейтрального государства», — заключил он.

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд анонсировала конференцию по Украине, которая должна была состояться в 2024 году. Берн рассчитывал провести ее до наступления лета.

В конце марта глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил, что мероприятие могут перенести. «К середине апреля мы решим, что будем делать. Проведем ли мы эту конференцию или нет, отложим ли мы эту конференцию, проведем ли мы две, чтобы иметь два суждения, которые могут продвигаться одновременно», — сообщил он.

Читайте на РБК Pro
Как изымают активы уехавших российских бизнесменов
Как получить доходность 13%, инвестируя в коммерческую недвижимость ОАЭ
16 ИИ-инструментов на все случаи рабочей жизни. Избавляемся от рутины
Как увеличить доход бизнеса на 600% с помощью системы мотивации персонала

Швейцария осуществляет интенсивные международные контакты в рамках подготовки конференции, чтобы понять позиции стран, пояснял министр.

Амхерд согласилась организовать саммит по «формуле мира», которую выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Она состоит из десяти пунктов и включает в том числе вывод российских войск. Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Москва настаивает на переговорах с учетом своих интересов.

Президент Швейцарии допустила, что Россия не примет участия в конференции, но не раскрыла планов относительно намерения приглашать ее. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что Москва не отправит на встречу своих представителей, даже, если получит официальное приглашение. Дипломат заявила, что саммит «будет посвящен продвижению ультимативной «формулы Зеленского».

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
Украина Швейцария мирные переговоры
Материалы по теме
Бортников назвал главу ГУР Украины законной целью для военных
Политика
В бундестаге призвали прекратить поставки оружия ВСУ и начать переговоры
Политика
Спецпосланник Китая раскрыл суть позиций Москвы и Киева по переговорам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
В Белгороде и районе объявили ракетную опасность Политика, 00:06
«Росатом» намерен выпускать собственные облигации. Нужно ли это рынку Pro, 00:01
Охрана концертных площадок. Как это работает Технологии и медиа, 00:00
Эксперты не увидели угрозы для бума IPO в будущем снижении ставок Финансы, 00:00
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 26 мар, 23:50
Российский дипломат усомнился, что Швейцария возглавит усилия по Украине Политика, 26 мар, 23:44
Россия вновь запросила заседание Совбеза ООН по Югославии Политика, 26 мар, 23:25
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Лукашенко с собачкой в руках обсудил с военными положение на границе Политика, 26 мар, 23:18
Кеннеди выбрал вице-президентом экс-жену Сергея Брина Политика, 26 мар, 23:08
Сборная Грузии по футболу впервые в истории вышла в Евро Спорт, 26 мар, 22:45
Школьника арестовали по делу о поджоге релейного шкафа на станции Общество, 26 мар, 22:37
Как выглядит зал в «Крокусе» после разбора завалов. Видео Общество, 26 мар, 22:37
Последствия обрушения моста в Балтиморе. Фотографии Общество, 26 мар, 22:21 
Две гражданки Киргизии стали жертвами теракта в «Крокусе» Общество, 26 мар, 22:11