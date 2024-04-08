Ульянов: в МАГАТЭ все понимают, но не решатся осудить Украину за атаку на ЗАЭС

Постпред заявил, что МАГАТЭ не решается осудить Украину за атаку на ЗАЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси «все понимает», но не решится осудить Украину за атаку дронов на Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Вчера вечером я общался с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Он все понимает, он очень встревожен», — рассказал Ульянов (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, МАГАТЭ не решилось прямо назвать виновную сторону и «прямо сказать, что атаки осуществлялись ВСУ (Вооруженными силами Украины. — РБК)».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С начала военных действий на Украине она находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.

Атомную электростанцию за апрель атаковали трижды: первое нападение произошло 5 апреля, еще два — 7 апреля. Дроны зафиксировали в районах грузового порта и азотно-кислородной станции № 2, повреждений критической инфраструктуры и нарушения работы на ЗАЭС не было.

Спустя два дня дроны-камикадзе дважды атаковали территорию станции. После первого нападения грузовик, доставляющий продукты, получил повреждения. Во время второй атаки беспилотник ударил по куполу шестого энергоблока. Критических повреждений и пострадавших не было, однако, по словам Гросси, оболочка главного реактора ЗАЭС впервые с ноября 2022 года оказалась повреждена.

Глава МАГАТЭ призвал воздержаться от действий, которые противоречат принципам агентства и ставят под угрозу ядерную безопасность.