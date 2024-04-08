Постпред заявил, что МАГАТЭ не решается осудить Украину за атаку на ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси «все понимает», но не решится осудить Украину за атаку дронов на Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Вчера вечером я общался с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Он все понимает, он очень встревожен», — рассказал Ульянов (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, МАГАТЭ не решилось прямо назвать виновную сторону и «прямо сказать, что атаки осуществлялись ВСУ (Вооруженными силами Украины. — РБК)».
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С начала военных действий на Украине она находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.
Атомную электростанцию за апрель атаковали трижды: первое нападение произошло 5 апреля, еще два — 7 апреля. Дроны зафиксировали в районах грузового порта и азотно-кислородной станции № 2, повреждений критической инфраструктуры и нарушения работы на ЗАЭС не было.
Спустя два дня дроны-камикадзе дважды атаковали территорию станции. После первого нападения грузовик, доставляющий продукты, получил повреждения. Во время второй атаки беспилотник ударил по куполу шестого энергоблока. Критических повреждений и пострадавших не было, однако, по словам Гросси, оболочка главного реактора ЗАЭС впервые с ноября 2022 года оказалась повреждена.
Глава МАГАТЭ призвал воздержаться от действий, которые противоречат принципам агентства и ставят под угрозу ядерную безопасность.