В Кривом Роге раздался взрыв

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремел взрыв

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщают издания «Страна.ua» и РБК-Украина.

По данным изданий, взрыв прозвучал около 21:45 мск 7 апреля

За последние сутки взрывы также были слышны в Харькове и Одессе. После ночных взрывов с 6 на 7 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре в одном частном доме. Еще два взрыва раздались днем. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал, что под удар попала центральная часть города, есть раненые.

После взрывов в Одессе произошел пожар, который быстро потушили. Однако административное и техническое здания получили повреждения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.