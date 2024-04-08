В Кривом Роге раздался взрыв
В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщают издания «Страна.ua» и РБК-Украина.
По данным изданий, взрыв прозвучал около 21:45 мск 7 апреля
За последние сутки взрывы также были слышны в Харькове и Одессе. После ночных взрывов с 6 на 7 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре в одном частном доме. Еще два взрыва раздались днем. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал, что под удар попала центральная часть города, есть раненые.
После взрывов в Одессе произошел пожар, который быстро потушили. Однако административное и техническое здания получили повреждения.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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