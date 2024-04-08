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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге раздался взрыв

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремел взрыв
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Военная операция на Украине

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщают издания «Страна.ua» и РБК-Украина.

По данным изданий, взрыв прозвучал около 21:45 мск 7 апреля

За последние сутки взрывы также были слышны в Харькове и Одессе. После ночных взрывов с 6 на 7 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре в одном частном доме. Еще два взрыва раздались днем. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал, что под удар попала центральная часть города, есть раненые.

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После взрывов в Одессе произошел пожар, который быстро потушили. Однако административное и техническое здания получили повреждения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Днепропетровская область Украина Кривой Рог взрывы
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