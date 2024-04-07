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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе произошел пожар после взрывов

ВСУ: в Одессе произошел пожар после взрывов, повреждены здания
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Военная операция на Украине

В результате взрывов в Одессе возник пожар, сообщили в силах обороны юга Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.

«Возникло возгорание, которое пожарные оперативно потушили. Повреждения получили административное и техническое здания», — уточнили в ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

В ночь на 7 апреля в Одессе раздались взрывы, сообщили «Суспiльне» и «РБК-Украина», перед этим в регионе и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Глава военной администрации Олег Кипер попросил жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.

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Теги
Одесса взрывы Пожар ВСУ Украина
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