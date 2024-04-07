В Одессе произошел пожар после взрывов

В результате взрывов в Одессе возник пожар, сообщили в силах обороны юга Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.

«Возникло возгорание, которое пожарные оперативно потушили. Повреждения получили административное и техническое здания», — уточнили в ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 7 апреля в Одессе раздались взрывы, сообщили «Суспiльне» и «РБК-Украина», перед этим в регионе и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Глава военной администрации Олег Кипер попросил жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.