В Одессе произошел пожар после взрывов
В результате взрывов в Одессе возник пожар, сообщили в силах обороны юга Вооруженных сил Украины в телеграм-канале.
«Возникло возгорание, которое пожарные оперативно потушили. Повреждения получили административное и техническое здания», — уточнили в ВСУ.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 7 апреля в Одессе раздались взрывы, сообщили «Суспiльне» и «РБК-Украина», перед этим в регионе и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Глава военной администрации Олег Кипер попросил жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.
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