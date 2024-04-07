На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем
В части Запорожской области, находящейся под контролем Украины, после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
«Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры», — рассказал он.
В ночь на 7 апреля в Запорожье звучала воздушная тревога и были слышны взрывы, уточнил Федоров.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью и республиками Донбасса осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и еще ряд населенных пунктов остаются под контролем украинских войск.
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