Федоров: под Запорожьем повреждены объекты инфраструктуры после взрывов

На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем

В части Запорожской области, находящейся под контролем Украины, после взрывов повреждены объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.

«Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры», — рассказал он.

В ночь на 7 апреля в Запорожье звучала воздушная тревога и были слышны взрывы, уточнил Федоров.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Запорожская область вошла в состав России вместе с Херсонской областью и республиками Донбасса осенью 2022 года по результатам референдума. Город Запорожье и еще ряд населенных пунктов остаются под контролем украинских войск.