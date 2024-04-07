Мэр Терехов сообщил о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели два взрыва

В Харьковской области объявлена тревога. Минувшей ночью власти также сообщали о взрывах

Фото: Азиз Каримов / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове прогремели два взрыва, сообщил в своем телеграм-канале мэр Игорь Терехов.

Глава областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил об атаке на Харьков и призвал жителей пройти в укрытия. По словам Синегубова, под удар попала центральная часть города, есть раненые.

В области звучит воздушная тревога, следует из данных мониторинговых пабликов.

Ночью Терехов сообщал, что Харьков атаковали беспилотники. Один из них попал в жилой дом, начался пожар.

Взрывы также раздавались в Одессе. В силах обороны юга Вооруженных сил Украины сообщали о возгорании и повреждении административного и технического зданий. На территории Запорожской области, которую контролирует Украина, повреждения получили объекты инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.