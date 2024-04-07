В Харькове прогремели два взрыва
В Харькове прогремели два взрыва, сообщил в своем телеграм-канале мэр Игорь Терехов.
Глава областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил об атаке на Харьков и призвал жителей пройти в укрытия. По словам Синегубова, под удар попала центральная часть города, есть раненые.
В области звучит воздушная тревога, следует из данных мониторинговых пабликов.
Ночью Терехов сообщал, что Харьков атаковали беспилотники. Один из них попал в жилой дом, начался пожар.
Взрывы также раздавались в Одессе. В силах обороны юга Вооруженных сил Украины сообщали о возгорании и повреждении административного и технического зданий. На территории Запорожской области, которую контролирует Украина, повреждения получили объекты инфраструктуры.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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