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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове произошли взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремели взрывы, пишут «Суспільне» и Zn.ua.

Мэр города Игорь Терехов сообщил о пожаре в частном доме.

Повторная воздушная тревога ночью объявлена в Харьковской и Полтавской областях.

В Харькове прогремели взрывы
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Накануне вечером «Суспільне» и «РБК-Украина» писали о взрывах в Одессе. Глава военной администрации Олег Кипер призвал жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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