В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове прогремели взрывы, пишут «Суспільне» и Zn.ua.

Мэр города Игорь Терехов сообщил о пожаре в частном доме.

Повторная воздушная тревога ночью объявлена в Харьковской и Полтавской областях.

Накануне вечером «Суспільне» и «РБК-Украина» писали о взрывах в Одессе. Глава военной администрации Олег Кипер призвал жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.