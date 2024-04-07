В Харькове прозвучали взрывы
В Харькове прогремели взрывы, пишут «Суспільне» и Zn.ua.
Мэр города Игорь Терехов сообщил о пожаре в частном доме.
Повторная воздушная тревога ночью объявлена в Харьковской и Полтавской областях.
Накануне вечером «Суспільне» и «РБК-Украина» писали о взрывах в Одессе. Глава военной администрации Олег Кипер призвал жителей города и Одесского района находиться в укрытиях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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