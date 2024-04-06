В Белгородской области обстреляли село Тишанка
В Волоконовском районе Белгородской области под обстрел попало село Тишанка, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Повреждения получило одно частное домовладение: там выбило окна, был посечен фасад, написал губернатор. Также оказались повреждены линии электро- и газопередачи.
Специалисты уже приступили к аварийным работам, добавил Гладков.
Село Тишанка расположено чуть более чем в 1,5 км от границы с Харьковской областью Украины.
Приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрел после начала военной операции. Так, утром 6 апреля Гладков сообщил об обстреле села Вязовое и повреждении расположенной там линии электропередачи.
Пострадавших не было, но повреждения получили фасады и кровли частных домовладений. Также осколок снаряда посек хозяйственную постройку.
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