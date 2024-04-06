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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области обстреляли село Тишанка

Губернатор Гладков: в Белгородской области обстреляли село Тишанка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Волоконовском районе Белгородской области под обстрел попало село Тишанка, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Повреждения получило одно частное домовладение: там выбило окна, был посечен фасад, написал губернатор. Также оказались повреждены линии электро- и газопередачи.

Специалисты уже приступили к аварийным работам, добавил Гладков.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Село Тишанка расположено чуть более чем в 1,5 км от границы с Харьковской областью Украины.

Приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрел после начала военной операции. Так, утром 6 апреля Гладков сообщил об обстреле села Вязовое и повреждении расположенной там линии электропередачи.

Пострадавших не было, но повреждения получили фасады и кровли частных домовладений. Также осколок снаряда посек хозяйственную постройку.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел село
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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