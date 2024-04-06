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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила ракетную опасность
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Военная операция на Украине
В Белгород включены сирены ракетной тревоги. Власти попросили белгородцев отойти от окон и спрятаться в коридоре, ванной или кладовой. Накануне ночью при обстреле города пострадали 12 многоквартирных домов
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия в телеграм-канале.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — попросили в пресс-службе.

Белгородцам следует не подходить к окнам, а укрыться в помещениях без них со сплошными стенами — туалете, ванной, кладовой или коридоре, попросил губернатор Вячеслав Гладков. Находящимся на улице надо спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место.

В последний раз Белгород подвергся обстрелу в ночь на 6 апреля. Повреждения получили 12 многоквартирных домов, в одном из корпусов детской поликлиники выбило окна. Минобороны отчиталось об уничтожении десяти реактивных снарядов RM-70 Vampire.

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